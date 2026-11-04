Adicciones en Salta: buscan que el IPS cubra tratamientos por consumos problemáticos

La coordinadora de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos de Salta, Alba Quintar, confirmó que están trabajando con el Instituto Provincial de Salud (IPS) para ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos por adicciones.

En N&N, por Aries, la funcionaria reconoció que las posibilidades de recibir ayuda son desiguales y que los recursos disponibles necesitan mayor articulación.

El IPS, una alternativa para ampliar la atención

“También estamos trabajando con el IPS para que tantos salteños que tienen esta obra social puedan tener la posibilidad de acceder a un tratamiento”, explicó Quintar.

La funcionaria sostuvo que existen alternativas de atención en la Provincia, Nación y los municipios, además de instituciones comunitarias y prestadores privados.

Sin embargo, advirtió que esas herramientas deben fortalecerse para facilitar el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de consumo problemático.

La dificultad para llegar a los tratamientos

Quintar señaló que no todas las personas cuentan con la misma información ni con iguales posibilidades de solicitar asistencia.

Además, insistió en que la prevención debe desarrollarse al mismo tiempo que se amplía la atención de los consumos ya instalados.