Juárez cuestionó a Biella por la reelección de Sáenz: “Delató lo que pensaban”

La diputada provincial Mónica Juárez cuestionó duramente a Bernardo Biella luego de que el legislador nacional evitara confirmar su apoyo a una eventual reelección del gobernador Gustavo Sáenz en 2027. La dirigente recordó que su llegada al Congreso fue posible gracias al respaldo electoral del oficialismo provincial.

En diálogo con Aries, Juárez reveló que durante la campaña ya había advertido a Biella sobre la importancia de mantener la lealtad al espacio que impulsó su candidatura.

“En el primer momento que saques el pie del plato, te voy a recordar que la banca que vas a ganar fue gracias a Gustavo Sáenz”, contó que le dijo al entonces candidato.

“Yo no lo hubiese votado si no era por Sáenz”

La legisladora recordó que Biella había sufrido una amplia derrota cuando compitió por una banca en el Senado provincial por Capital y que posteriormente fue elegido para integrar la lista de diputados nacionales.

Según explicó, fue el propio gobernador quien pidió a sus dirigentes trabajar por las candidaturas de Flavia Royón y Bernardo Biella, pese a que existían resistencias dentro del saencismo.

“Yo tengo un gran aprecio por Bernardo, es mi vecino, es mi médico, pero yo no lo hubiese votado si no hubiese sido por el pedido de Gustavo Sáenz”, afirmó.

Juárez aseguró que el gobernador se involucró personalmente en la campaña y consideró que la respuesta de Biella representa una falta de reconocimiento hacia quienes trabajaron para conseguir su banca.

“Me parece que habla de una ingratitud muy importante”, sostuvo, y calificó a Salta Independiente como un espacio “desagradecido, muy desleal”.

La reelección de Sáenz profundiza las diferencias

El conflicto surgió después de que Biella evitara garantizar su acompañamiento a una eventual nueva candidatura de Sáenz y planteara dudas sobre su habilitación para competir en 2027.

Juárez rechazó esa postura y aseguró que quienes integran el saencismo consideran que la continuidad del gobernador debe ser una prioridad política. “Cuando en primer lugar tenés la banca que tenés gracias a ese tipo, algo que hoy estás desconociendo, y en segundo lugar generás un planteo de algo que sinceramente lo plantea la oposición a Gustavo”, cuestionó.

Consultada sobre si Biella se había declarado opositor, respondió: “Sí, o capaz que no se dio cuenta. Insisto, delató lo que quizás lo pensaron y no lo expresaron antes”.

La diputada también cuestionó el funcionamiento interno de Salta Independiente, espacio al que vinculó con la familia del legislador nacional. Y extendió sus críticas a una diputada provincial del mismo sector, a quien reprochó haberse apartado del bloque saencista para conformar un monobloque después de acceder a su banca mediante un acuerdo electoral.

Las declaraciones de Juárez exponen las diferencias dentro de los espacios que acompañaron a Sáenz en las últimas elecciones, mientras continúa la discusión política y constitucional sobre una eventual candidatura del gobernador en 2027.