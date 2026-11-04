León XIV en Argentina: el Gobierno teme reuniones privadas con dirigentes opositores

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de Javier Milei intenta evitar que la visita del Pontífice quede atravesada por las disputas políticas nacionales. Sin embargo, en la Casa Rosada existe preocupación por la posibilidad de que mantenga encuentros privados con dirigentes de la oposición.

Entre los nombres que circulan en el oficialismo aparecen Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Juan Grabois, aunque hasta el momento no existe confirmación de audiencias con ninguno de ellos.

De acuerdo con información publicada por Infobae, funcionarios nacionales reconocen que esos posibles encuentros no dependen del Gobierno. “No lo organizamos nosotros”, señalaron desde el entorno presidencial.

El antecedente que preocupa a la Casa Rosada

La inquietud tiene como antecedente la visita que León XIV realizó a España en junio, cuando mantuvo reuniones privadas que no figuraban inicialmente en su agenda pública.

Entre ellas estuvieron los encuentros con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

En el Gobierno consideran que una situación similar en Argentina podría generar repercusiones políticas, especialmente si el Papa recibe a referentes enfrentados con Milei.

Kicillof niega gestiones para una audiencia privada

Desde la Gobernación bonaerense aclararon que no está previsto un encuentro reservado entre Kicillof y León XIV, y descartaron haber realizado gestiones para conseguirlo.

El gobernador participará de las actividades vinculadas con la visita del Papa a la provincia de Buenos Aires, incluida la misa programada en Luján.

Fuentes eclesiásticas también señalaron que, por ahora, no tienen información sobre reuniones privadas adicionales con dirigentes políticos.

Los expresidentes quedaron fuera de la recepción oficial

Otro punto que generó repercusiones fue la decisión del Gobierno de no invitar a los expresidentes argentinos a la recepción institucional prevista para el domingo en el Palacio Libertad.

Entre quienes no fueron convocados figuran Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá.

Desde la Casa Rosada argumentaron que la lista fue elaborada considerando a las autoridades de los tres poderes del Estado y las limitaciones de espacio.

En cambio, fueron invitados gobernadores, legisladores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La pobreza y el diálogo, los mensajes que espera el Gobierno

Más allá de los posibles encuentros políticos, el oficialismo anticipa que León XIV hablará sobre la pobreza, la paz, el diálogo y la situación de los sectores vulnerables.

En la Casa Rosada buscan evitar que esas expresiones sean interpretadas como críticas directas a la gestión libertaria.

Mientras tanto, las eventuales audiencias privadas continúan bajo la órbita del Vaticano, sin confirmación de encuentros con referentes opositores.