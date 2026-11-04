“El éxito no está en vencer siempre”: el mensaje de Milei tras la derrota de Trump

El presidente Javier Milei compartió en sus historias de Instagram una frase sobre la perseverancia y la necesidad de no desanimarse frente a las adversidades, en una jornada marcada por las repercusiones de la derrota republicana en Estados Unidos.

“El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”, señala el mensaje difundido por el mandatario.

La publicación coincidió con el análisis de los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata consiguió un importante avance frente al espacio político de Donald Trump.

La derrota de Trump y la reacción del Gobierno

El resultado electoral representa un nuevo escenario para el gobierno argentino, que mantiene una estrecha relación política con Trump y considera a Estados Unidos un aliado estratégico.

Desde la Casa Rosada relativizaron las consecuencias de la derrota republicana y aseguraron que esperan mantener el respaldo de Washington durante los próximos dos años.

Sin embargo, funcionarios nacionales reconocieron que el resultado fue más adverso de lo previsto, aunque descartaron cambios inmediatos en la relación bilateral.

Un mensaje sin referencias directas a las elecciones

La frase compartida por Milei no menciona expresamente a Trump ni al resultado de los comicios estadounidenses.

Por lo tanto, aunque su publicación se produjo en medio de las repercusiones electorales, no existe una confirmación de que el Presidente haya buscado responder a la derrota de su aliado.

El mensaje se sumó a la actividad del mandatario en redes sociales durante una jornada de fuerte repercusión política internacional.