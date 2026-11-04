La oposición israelí acelera el pulso por el poder ante el arbitraje presidencial

Tras unos comicios parlamentarios que dejaron la Knéset completamente fragmentada y sin una mayoría automática para el bloque oficialista, el líder opositor busca aglutinar a las fuerzas contrarias al actual primer ministro para evitar un nuevo desgaste electoral.

Mientras el Likud denuncia presuntas irregularidades que ya fueron desestimadas por las autoridades electorales, el tablero político entra en su fase más crítica con la mirada puesta en las consultas oficiales del presidente Isaac Herzog.

Para alcanzar los 61 escaños necesarios que exigen las normas parlamentarias, el bloque opositor —integrado por figuras como Naftali Bennett, Yair Lapid y Avigdor Líberman— se encuentra ante la ineludible necesidad de sumar a las dos formaciones árabes, una alianza que elevaría su caudal hasta los 67 asientos.

Este acercamiento representa el principal nudo gordiano del debate nacional, ya que Netanyahu insiste en vetar a dichas listas argumentando un rechazo popular hacia un Ejecutivo sostenido por esos partidos, al tiempo que reclama liderar una gran coalición bajo su propia batuta. En respuesta a estas maniobras, Eisenkot ha exigido un bloque compacto condicionado a principios fundacionales claros, la defensa institucional y una legislación de servicio obligatorio universal.

El margen de maniobra institucional se estrecha conforme avanzan las horas previas a la ronda de consultas que inaugurará este miércoles el jefe de Estado en Jerusalén para designar al encargado de formar coalición. Aunque la tradición republicana suele otorgar la primera oportunidad al líder de la fuerza más votada, la balanza podría inclinarse hacia aquellos candidatos que demuestren viabilidad matemática real para sumar apoyos, respaldados ya por gestos explícitos de formaciones como el partido de Bennett.

(Con información de Infobae)