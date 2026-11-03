Fin del acampe en la Puerta del Sol: la Policía desmantela la protesta tras 38 días

La intervención, justificada por las autoridades debido a la existencia de presuntos delitos e incidentes, se desarrolló de manera gradual y culminó con la detención de dos personas por resistencia a la autoridad. Mientras las últimas tiendas de campaña eran retiradas, equipos de limpieza del Ayuntamiento irrumpieron en la plaza con maquinaria pesada para devolver el espacio público a su actividad ordinaria.

La protesta había brotado el pasado 26 de septiembre con una profunda carga emocional y social, impulsada por la indignación colectiva tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una vecina de 87 años que llevaba siete décadas residiendo en el mismo hogar.

Con el correr de las semanas, el campamento se transformó en un imán heterogéneo que aglutinó a colectivos antifascistas, defensores de los derechos LGTBI, activistas propalestinos y personas sin techo, tensionando fuertemente el tablero político entre las administraciones locales y el gobierno central. Aunque parte de los organizadores ya planeaba un repliegue táctico para enfocar las energías en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, el operativo policial puso fin abruptamente a una de las movilizaciones urbanas más emblemáticas de los últimos tiempos en la capital española.

(Con información de TN)