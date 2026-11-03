Washington y Teherán al borde de un nuevo abismo geopolítico

La ofensiva, calificada por Washington como una respuesta a la actividad militar en la zona, desató una inmediata reacción de la Guardia Revolucionaria Islámica, que aseguró haber derribado tres drones norteamericanos en las inmediaciones del estratégico enclave. Las agencias estatales informaron sobre una serie de potentes explosiones que sacudieron la región, evidenciando que el conflicto abierto en febrero pasado continúa reconfigurándose bajo fuego directo.

Este nuevo episodio de violencia militar golpea de lleno al presidente Donald Trump en un momento de extrema fragilidad política, acosado por una marcada caída en las encuestas y por crecientes presiones internas dentro del Partido Republicano para poner fin a las hostilidades. Lejos de apaciguar los ánimos, el mandatario declaró a la prensa que no tiene prisa por intensificar las operaciones, aunque advirtió que su administración podría ir tras la montaña Pickaxe, un emplazamiento subterráneo clave para el programa nuclear iraní que, según su visión, podría neutralizarse en apenas una hora. Las especulaciones sobre un inminente bombardeo a gran escala tras los comicios se multiplican en los pasillos del poder, alimentando la incertidumbre global sobre los próximos pasos de la Casa Blanca.

En la otra orilla del conflicto, Teherán sostiene una postura de resistencia defensiva mientras su economía sufre los estragos de las sanciones y un descontento social generalizado que la Casa Blanca asegura buscar explotar. El propio Trump insistió en que el régimen iraní se encuentra asfixiado financieramente y sin recursos energéticos, apostando a que la asfixia económica doblegue a sus líderes. Sin embargo, la persistencia de las operaciones militares en el golfo Pérsico demuestra que la vía de la confrontación sigue abierta, desafiando los pronósticos de una desescalada a corto plazo y manteniendo en vilo a los mercados internacionales.

Mientras el ruido de las armas ensordece la diplomacia, los esfuerzos de mediación liderados por Qatar intentan abrir una ventana de diálogo de último momento en Doha. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí confirmó que ambas administraciones analizan activamente propuestas sobre la mesa y mantienen vivo el proceso de negociación mediante un intercambio en tiempo real. Este frágil puente diplomático representa la única esperanza tangible para evitar que la confrontación en el estrecho de Ormuz derive en un conflicto abierto de consecuencias imprevisibles para la estabilidad de todo Medio Oriente.

(Con información de Ámbito)