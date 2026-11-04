Dura derrota de Trump en Estados Unidos: los demócratas ganaron el control del Congreso

El presidente Donald Trump sufrió una contundente derrota política en las elecciones legislativas de Estados Unidos, celebradas este martes 3 de noviembre. El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de las dos cámaras del Congreso, después de imponerse en estados tradicionalmente republicanos.

Los resultados, confirmados por las proyecciones de las principales agencias estadounidenses, representan un cambio profundo en el escenario político del país y complican la agenda legislativa del mandatario para los dos años que le quedan de gobierno.

Los demócratas avanzaron incluso en territorios republicanos

Una de las sorpresas más importantes se produjo en Texas, donde los demócratas conquistaron un escaño en el Senado y también la gobernación, después de décadas de predominio republicano.

También consiguieron victorias en estados como Kansas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio, que resultaron determinantes para modificar el equilibrio de poder.

El resultado fue especialmente significativo porque varios de los candidatos derrotados habían recibido el respaldo personal de Trump.

El costo de vida y la guerra con Irán, entre los factores de la derrota

Según los sondeos a boca de urna, el descontento por el aumento del costo de vida, la guerra con Irán y la gestión presidencial tuvo un peso importante en el resultado electoral.

Las encuestas también reflejaron que una parte significativa del electorado utilizó las elecciones como una oportunidad para expresar su rechazo al Gobierno.

Trump pierde el control del Congreso

Con ambas cámaras bajo control demócrata a partir de enero de 2027, Trump deberá negociar con la oposición para avanzar con sus principales iniciativas.

Los demócratas también tendrán mayores herramientas para investigar las decisiones de la administración presidencial, controlar el gasto público y bloquear nombramientos impulsados por la Casa Blanca.

Tras conocerse los resultados, Trump aseguró que aceptará el resultado electoral y manifestó su disposición a negociar con los demócratas, aunque advirtió que vetará los proyectos con los que no esté de acuerdo.

Aunque todavía restan definirse algunos resultados individuales, la pérdida del control republicano del Congreso ya quedó confirmada, en uno de los principales reveses políticos del segundo mandato de Trump.