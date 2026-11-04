Terremoto electoral en Texas: una latina derrotó al gobernador aliado de Trump

Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron un resultado histórico en Texas, uno de los estados más importantes para el Partido Republicano. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott y puso fin a más de tres décadas de control republicano sobre la gobernación.

La victoria fue proyectada por CNN y Associated Press durante la noche del martes 3 de noviembre. Abbott, que buscaba su cuarto mandato consecutivo, reconoció la derrota y se comprometió a colaborar con la transición.

Hinojosa, de 52 años, se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas y en la primera dirigente demócrata en ocupar ese cargo desde Ann Richards, cuyo mandato terminó en enero de 1995.

Una victoria que golpea al partido de Trump

El resultado representa un importante revés político para el presidente Donald Trump, que había ganado Texas por una amplia diferencia en las elecciones presidenciales de 2024.

Abbott era uno de sus principales aliados políticos y había construido una extensa trayectoria al frente del estado, con políticas especialmente estrictas en materia de inmigración y seguridad fronteriza.

Sin embargo, Hinojosa logró imponerse con una campaña centrada en el costo de vida, la educación pública y los cuestionamientos a la gestión republicana.

Quién es Gina Hinojosa

La gobernadora electa nació en Brownsville, una ciudad próxima a la frontera con México, y desarrolló su carrera política en Austin.

Abogada y legisladora estatal, también presidió la junta escolar de Austin, experiencia que convirtió a la educación pública en uno de los ejes de su campaña.

Su triunfo tiene además un fuerte significado para la comunidad latina, por tratarse de la primera mujer de ese origen elegida para conducir el estado.

Los demócratas también ganaron el Senado en Texas

La derrota republicana no se limitó a la gobernación. James Talarico también ganó la elección para el Senado estadounidense, al imponerse sobre el republicano Ken Paxton.

Con estos resultados, los demócratas consiguieron dos victorias de alcance nacional en un estado que durante décadas fue considerado uno de los principales bastiones conservadores.

Hinojosa asumirá la gobernación en enero de 2027, en medio de un nuevo escenario político para Texas y para la administración de Donald Trump.