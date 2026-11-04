Estado de rutas en Salta: los tramos más complicados para circular este miércoles

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan sectores con baches, obras de mantenimiento, animales sueltos y posibles complicaciones por las condiciones meteorológicas durante este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con el relevamiento difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, los principales inconvenientes se concentran en las rutas nacionales 34, 68, 51 y 9/34, además de caminos provinciales de los Valles Calchaquíes y el norte salteño.

Rutas nacionales: dónde circular con precaución

La Ruta Nacional 68 permanece transitable, pero presenta pozos y sectores de calzada irregular entre La Merced y La Viña. También se advierte por posibles deslizamientos vinculados con las lluvias en el tramo de Garganta del Diablo hacia Cafayate.

En la Ruta Nacional 51, se reportan baches antes de Campo Quijano y en sectores cercanos a San Antonio de los Cobres. El informe también señala un socavón antes de Santa Rosa de los Pastos Grandes y sectores deteriorados hacia Sico.

Por su parte, la Ruta Nacional 34 presenta baches importantes entre Pichanal y Embarcación, así como en el recorrido Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza. También se advierte por animales sueltos y banquinas irregulares.

En la Ruta Nacional 9/34 continúan los trabajos de mantenimiento entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, en ambos sentidos. Hay maquinaria sobre la traza y sectores con baches, especialmente entre los kilómetros 1438 y 1440.

Neblina y trabajos en rutas provinciales

La Ruta Provincial 33, que atraviesa sectores de Chicoana y conecta con los Valles Calchaquíes, requiere mucha precaución por neblinas matinales y presencia de fauna autóctona.

En la Ruta Provincial 27 se desarrollan tareas de mantenimiento, mientras que las rutas provinciales 6 y 47 presentan sectores de ripio, vados y pozos.

En Molinos, la Ruta Provincial 55, entre Seclantás y Molinos, registra calzada irregular y agua sobre las banquinas.

También se recomienda extremar los cuidados en la Ruta Provincial 133, en Iruya, debido a tramos sin pavimentar, sectores de cornisa y posibles complicaciones en los cruces de arroyos.

Animales sueltos en el norte y este provincial

En los departamentos de Orán, Anta, Rivadavia y San Martín, el informe advierte sobre la presencia de animales en distintos caminos.

La recomendación alcanza especialmente a las rutas provinciales 13, 15, 19, 5, 29, 30, 41 y 54, entre otras.

En Anta también se reportan pozos en la Ruta Provincial 20, en la zona del Parque Nacional El Rey, mientras que en Rivadavia hay caminos vecinales transitables con precaución por malezas y banquinas irregulares.

Recomiendan evitar la circulación nocturna

Ante la posibilidad de tormentas, ráfagas de viento y reducción de visibilidad, se aconseja disminuir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y respetar la señalización vial.

También se recomienda evitar los desplazamientos nocturnos por caminos de ripio, sectores de cornisa y pasos con vados.