Una obra de semáforos mantiene cortada calle Mitre hasta las 18

La circulación vehicular permanece interrumpida este miércoles sobre calle Mitre, a la altura de avenida Arenales, debido a obras de infraestructura para la instalación de nuevos semáforos en la ciudad de Salta.

Desde las primeras horas de la mañana, Pelo & Barba, por Aries, registró el movimiento de maquinaria y los desvíos de tránsito en la zona, donde los trabajos comenzaron a las 5 y se extenderían hasta las 18.

Cómo circular por la zona

El corte afecta a calle Mitre, mientras que avenida Arenales permanece habilitada para la circulación habitual.

Personal de Tránsito realiza desvíos desde Mitre y Gurruchaga, por lo que quienes circulen desde la zona norte hacia el centro deberán utilizar calles alternativas.

Las obras consisten en la apertura de la calzada para instalar el cableado subterráneo que permitirá el funcionamiento del nuevo semáforo.

Según la información municipal recogida durante la cobertura, se eligió comenzar a las 5 de la mañana para concentrar los trabajos en una sola jornada y evitar cortes prolongados durante varios días.

Quejas de vecinos por los ruidos desde las 5

El horario de inicio generó cuestionamientos entre residentes de la zona, quienes manifestaron su malestar por el ruido de las máquinas durante la madrugada.

“Me despierta mucho amor la obra pública, pero ¿es necesario que sea a las 5 de la mañana?”, expresó una vecina a través de Aries.

Otros vecinos también cuestionaron la falta de aviso previo sobre las tareas y plantearon la posibilidad de realizarlas en horarios menos molestos para quienes viven en las inmediaciones.

Instalarán semáforos en 20 esquinas

La intervención forma parte del plan municipal de semaforización de 20 intersecciones, anunciado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Entre los puntos previstos se encuentran Pueyrredón y Anzoátegui, Deán Funes y Rivadavia, España y Vicente López, Jujuy y Urquiza, y distintas esquinas de calle La Rioja.

El municipio estimó un plazo general de 45 días para ejecutar el plan, aunque los nuevos dispositivos se pondrán en funcionamiento de manera progresiva.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores evitar la zona de Mitre y Arenales hasta la finalización de los trabajos previstos para esta tarde.