ANMAT prohibió insumos médicos por etiquetas falsas y posibles adulteraciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de determinados productos médicos, después de detectar irregularidades en sus etiquetas y elementos presuntamente adulterados.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 7133/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Qué productos fueron prohibidos

La prohibición alcanza al sistema de aspiración cerrado endotraqueal VITAL-CATH, referencia 62140M, lote 20120101, cuando presenta un rótulo interior con la inscripción KIMS-EO y carece de datos del importador y del registro sanitario.

También comprende productos identificados mediante etiquetas DIMEX, correspondientes a camisolines descartables de uso único, lote 0109POL16, con registro PM 2289-3.

No se trata de una prohibición general de todos los productos comercializados bajo esas marcas, sino de las identificaciones específicas detalladas en la disposición.

Cómo se detectaron las irregularidades

La investigación comenzó durante una inspección realizada en una empresa distribuidora de insumos médicos de San Juan.

Los inspectores encontraron sistemas de aspiración y planchas de etiquetas cuya autenticidad fue posteriormente evaluada con las empresas titulares de los registros sanitarios.

En el caso de VITAL-CATH, la firma responsable informó que una unidad examinada presentaba modificaciones en su envase y en los datos de identificación.

Respecto de los camisolines, se determinó que las etiquetas no correspondían a los rótulos originales y utilizaban un número de registro asociado a otro producto.

Evalúan una denuncia penal

ANMAT advirtió que se desconoce la trazabilidad, las condiciones de almacenamiento y la seguridad de los productos cuestionados.

Por esa razón, además de prohibir su circulación, dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias y evaluar la presentación de una denuncia penal.