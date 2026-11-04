De Campo Quijano al Vaticano: un sacerdote salteño llevará dulce de leche al papa León XIV

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La histórica visita del papa León XIV a la Argentina moviliza a las comunidades religiosas de Salta. Desde Campo Quijano, 80 fieles viajarán a Córdoba para participar de la celebración encabezada por el Pontífice, mientras que el párroco Sergio Chauque también tendrá la oportunidad de asistir a un encuentro con él en Buenos Aires.

En una charla con Pelo & Barba, por Aries, el sacerdote, que además se desempeña como vicario episcopal para el Clero, compartió los preparativos de la peregrinación y reveló que llevará un regalo muy salteño: un dulce de leche de Campo Quijano.

“Le estoy llevando un dulce de leche de Campo Quijano, a ver si lo puedo entregar para su desayuno”, contó con entusiasmo.

Un dulce de leche y la ilusión de saludarlo

Chauque participará el martes por la tarde de una reunión con los equipos sinodales de la Iglesia, junto a monseñor Mario Antonio Cargnello.

El sacerdote expresó su expectativa de poder intercambiar algunas palabras con el Pontífice y entregarle el regalo preparado en Campo Quijano.

“Encontrarse con ellos, mirar a los ojos, decir una palabrita, recibir un saludo, es un momento muy especial”, sostuvo.

Chauque recordó que ya vivió una experiencia similar durante la canonización del cura Brochero en Roma, cuando pudo saludar al Papa.

“Tengo mucha ilusión de estar con él y, sobre todo, escuchar lo que nos diga”, expresó, convencido de que el mensaje de León XIV será una guía para el trabajo pastoral de los próximos años.