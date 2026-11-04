Por la visita del Papa, Milei autorizó el derribo de "aeronaves hostiles"

El Gobierno nacional dispuso medidas extraordinarias de seguridad aérea durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Mediante el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei amplió las reglas de protección aeroespacial y autorizó, bajo condiciones estrictas, el uso de la fuerza contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Dónde se aplicarán las restricciones

Las disposiciones alcanzan las zonas de operaciones restringidas denominadas TMA Baires y TMA Córdoba, vinculadas con los lugares donde se realizarán las actividades del Pontífice.

El operativo contempla la coordinación entre el Comando Conjunto Aeroespacial y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que deberá implementar las restricciones necesarias para el tránsito aéreo.

En qué casos se podrá usar la fuerza

El decreto establece que una aeronave podrá ser declarada hostil cuando exista un ataque armado o una amenaza inminente contra las personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

La aplicación de la fuerza deberá ser un último recurso, luego de agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.

Además, necesitará la aprobación del ministro de Defensa, facultad que no podrá delegar.

Para las aeronaves civiles, la norma establece una protección especial: la mera desobediencia a una orden de aterrizaje no habilita el derribo. El uso de armas queda limitado a supuestos de ataque armado o amenaza inminente y cierta contra la vida que no pueda neutralizarse de otra manera.

Hasta cuándo estará vigente

Las medidas tendrán vigencia exclusivamente desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la seguridad de los actos multitudinarios y de las autoridades nacionales y extranjeras que participarán de la visita papal.