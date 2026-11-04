Cambios en el Código Alimentario: el tomate triturado tendrá nuevas condiciones

El Gobierno nacional modificó las condiciones de elaboración y comercialización del tomate triturado y el tomate deshidratado, mediante una actualización del Código Alimentario Argentino.

La medida fue publicada este miércoles mediante la Resolución Conjunta 2/2026 de las secretarías de Gestión Sanitaria y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El tomate triturado podrá contener más piel y semillas

Uno de los cambios centrales establece que el tomate triturado podrá contener hasta un 17% de piel, fibras y semillas en conjunto, frente al límite anterior del 10%.

La modificación responde a un pedido de entidades de la industria alimentaria, respaldado por estudios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Según los fundamentos oficiales, algunas variedades de tomate destinadas al procesamiento industrial presentan una piel más gruesa y resistente, especialmente aquellas utilizadas en cosechas mecanizadas.

La nueva regulación mantiene las exigencias sobre contenido mínimo de sólidos del tomate, acidez y condiciones generales del producto.

También continúa prohibida la incorporación de conservantes y colorantes agregados.

Nuevas condiciones para el tomate deshidratado

La resolución también establece requisitos específicos para los tomates secos o deshidratados, que podrán presentar un contenido de humedad de hasta el 25%, siempre que cumplan los demás parámetros de calidad.

La normativa precisa las condiciones de aspecto, color, olor, sabor y textura que deben reunir los productos.

Además, exige que los envases incluyan instrucciones de conservación y la denominación correspondiente según su presentación.

Cuándo comienzan a regir los cambios

Las modificaciones entrarán en vigencia el jueves 5 de noviembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.

La actualización busca adecuar las reglas nacionales a las características actuales de la producción industrial y a parámetros internacionales de comercialización.