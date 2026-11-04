León XIV en Argentina: “El Papa viene a dar un mensaje de unidad y de paz”

A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina sostuvo que la visita del Pontífice representa una oportunidad para superar las divisiones políticas y recuperar el diálogo entre los argentinos.

Así lo explicó, el especialista sobre el riesgo de interpretar cada gesto del Papa desde la confrontación partidaria, tal como ocurrió durante el pontificado de Francisco.

“No haga una lectura política, haga una lectura de fe”, expresó Medina, al señalar que León XIV llegará con un mensaje de unidad y de paz.

Un llamado al diálogo en medio de la grieta

Medina recordó que la figura de Francisco quedó atravesada por las disputas políticas argentinas y cuestionó que sus encuentros con dirigentes fueran interpretados en función de sonrisas, saludos o gestos protocolares.

En ese contexto, valoró la decisión del presidente Javier Milei de invitar a representantes de distintos espacios políticos, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, a las actividades vinculadas con la visita papal.

“Hubo un cambio de actitud que fue positivo”, consideró, aunque sostuvo que la Argentina necesita recuperar espacios de diálogo semejantes a los impulsados durante la crisis de 2001.

“La cuestión financiera no resuelve el problema social de ningún país”, afirmó, al cuestionar que las respuestas a las dificultades del país se limiten a los aspectos económicos.

“Hay que escucharlo, no quedarse con los gestos”

El especialista consideró que León XIV buscará transmitir su mensaje tanto a través de sus palabras como de sus gestos, pero insistió en que la atención debe concentrarse en el contenido de sus intervenciones.

“Sería muy triste que el pueblo argentino estuviera pendiente del gesto, el saludo, la sonrisa. No, acá hay que escucharlo”, señaló.

Finalmente, Medina anticipó que uno de los ejes centrales de la visita estará relacionado con la situación social del país.

“Creo que nos va a convocar a la unidad, nos va a convocar a no olvidarnos de algo muy importante, de los pobres”, concluyó.