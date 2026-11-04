Plan Güemes: “La frontera no está más segura”, advirtió Daniel Adler

El especialista en seguridad ciudadana y contraterrorismo Daniel Adler advirtió que la frontera norte de Salta continúa expuesta al avance del narcotráfico y cuestionó la eficacia de las medidas implementadas por el Gobierno nacional.

En Pasaron Cosas, el analista sostuvo que la provincia enfrenta un desafío particular por su ubicación geográfica y su extensa frontera internacional.

Consultado sobre si las políticas actuales mejoraron la seguridad fronteriza, respondió: “Si la pregunta es si tenemos más seguridad en la frontera, la realidad es que no”.

Cuestionó el Plan Güemes

Adler consideró que el Plan Güemes, diseñado para combatir el narcotráfico y otros delitos complejos en el norte salteño, tuvo una intención positiva, pero presenta deficiencias en su implementación.

En particular, cuestionó la construcción del cerco perimetral de 200 metros en Aguas Blancas, una de las medidas anunciadas para reforzar el control fronterizo.

“Definitivamente, con un alambrado no se va a frenar, o con una ley en un pedazo de papel tampoco se va a frenar”, expresó.

Pidió más tecnología e inteligencia

El especialista planteó que la lucha contra el narcotráfico requiere mayor utilización de radares, vigilancia aérea, investigación criminal y participación de las comunidades fronterizas.

En ese sentido, destacó el valor de la información que pueden aportar los vecinos para detectar movimientos sospechosos y actividades delictivas.

También advirtió que las organizaciones criminales aprovechan los pasos fronterizos no habilitados y las dificultades de control sobre territorios extensos.