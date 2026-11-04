Salta no es solo una ruta narco: el mecanismo que alimenta el negocio de la droga

El especialista en seguridad ciudadana Daniel Adler advirtió que Salta no funciona solamente como un corredor para el traslado de drogas hacia otros destinos, sino que también puede convertirse en un territorio de distribución y consumo.

En diálogo con Pasaron Cosas, el analista explicó que las organizaciones internacionales necesitan redes locales para movilizar los cargamentos, organizar su logística y facilitar su circulación.

Consultado sobre si Salta es una provincia de tránsito o también de consumo, respondió: “Las dos cosas, lamentablemente”.

Cómo llega la droga al mercado local

Adler sostuvo que las grandes organizaciones del narcotráfico recurren a grupos delictivos más pequeños para realizar tareas de transporte, almacenamiento y distribución.

Según su explicación, una parte de esos servicios se paga con droga, que posteriormente puede comercializarse en los mercados locales.

“Las bandas internacionales necesitan bandas locales para que les den logística en el interior del país”, afirmó.

De esta manera, señaló, el traslado de cargamentos hacia otros destinos también puede favorecer la expansión del narcomenudeo en las provincias que atraviesan.

Advirtió sobre el riesgo del fentanilo

El especialista también expresó preocupación por la posible incorporación de fentanilo y otras sustancias altamente peligrosas a drogas comercializadas ilegalmente.

Advirtió que la combinación de opioides sintéticos con otras sustancias puede incrementar considerablemente el riesgo de intoxicaciones graves y muertes por sobredosis.

El desafío de combatir las redes delictivas

Adler consideró que los operativos de incautación son necesarios, pero insuficientes si no se investigan las estructuras que permiten el traslado y la distribución de los cargamentos.

En ese sentido, planteó la necesidad de reforzar la investigación criminal, los controles territoriales y los mecanismos de colaboración ciudadana.