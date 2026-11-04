Salta necesita US$1.200 millones para solucionar sus problemas de inundaciones

La ciudad de Salta necesita una inversión de 1.200 millones de dólares en infraestructura hídrica para mitigar las inundaciones, según el diagnóstico elaborado por la Municipalidad en el marco del Plan Hídrico Salta 2040.

Así lo explicó el subsecretario de Gestión de Obras Públicas, Pablo Luna, reconoció que el Municipio no dispone de los recursos necesarios para afrontar semejante inversión.

“Estamos hablando de 1.200 millones de dólares. La Municipalidad no está en condiciones de afrontar todo ese nivel de presupuesto”, afirmó.

El funcionario recordó que, según lo señalado por el intendente Emiliano Durand, la inversión equivale a seis o siete presupuestos municipales.

Diez obras para enfrentar las inundaciones

Luna explicó que el Plan Hídrico Salta 2040 establece por primera vez un diagnóstico integral de las obras necesarias para reducir el riesgo de inundaciones en toda la ciudad.

El documento identifica diez intervenciones prioritarias, entre ellas obras en plaza Gurruchaga, el canal Yrigoyen, el canal Alvear y su subsidiario, además de sectores de las zonas este, sudeste y norte.

“Son las que se tienen que ejecutar inmediatamente”, sostuvo el funcionario, aunque reconoció que su concreción requiere conseguir financiamiento.

Obras en marcha antes de las lluvias

Entre los trabajos en ejecución destacó la reconstrucción de los taludes del canal Yrigoyen, que podría finalizar en aproximadamente un mes o mes y medio.

También confirmó el inicio de una nueva etapa de obras en plaza Gurruchaga, donde se ampliará el reservorio y se instalarán nuevas bombas para acelerar la evacuación del agua acumulada.

Luna insistió en la necesidad de conseguir recursos para avanzar con el resto de las intervenciones previstas y reducir los problemas históricos de inundaciones que afectan a distintos barrios de la ciudad.