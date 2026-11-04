“Argentina no hizo los deberes”: advierten que Salta puede quedar relegada del corredor bioceánico

El avance del corredor bioceánico, que conectará puertos del Atlántico y del Pacífico, encuentra a la Argentina con importantes déficits de infraestructura. La situación preocupa especialmente en Salta, donde el estado de las rutas y la falta de inversiones ferroviarias dificultan la integración comercial.

El periodista especializado en producción y minería Germán Salomón advirtió en Pasaron Cosas que el país está quedando rezagado frente a Brasil, Paraguay y Chile.

“La Argentina no hizo los deberes como tenía que hacer”, cuestionó.

Las rutas, el principal obstáculo

Salomón señaló que el deterioro de las rutas nacionales limita las posibilidades de aprovechar el corredor. “Mientras tengamos las rutas en el estado en el que las tenemos nosotros en Argentina, vamos a tener escasas posibilidades de participar en esa vía de comunicación”, afirmó.

Entre los tramos estratégicos aparecen la Ruta Nacional 34, cuestionada por su deterioro, y la Ruta Nacional 51, fundamental para la conexión con Chile y el transporte minero.

Las inversiones ferroviarias siguen pendientes

A las dificultades viales se suma la necesidad de recuperar los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas, considerados fundamentales para la producción y el comercio regional.

Aunque Nación y Provincia anunciaron compromisos para impulsar las obras, todavía resta concretar el financiamiento y las inversiones necesarias.