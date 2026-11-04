Alerta por inundaciones en Salta: el sudeste y el centro, las zonas más comprometidas

Ante las previsiones de una temporada de lluvias intensas asociada al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Salta identificó las zonas más vulnerables a las inundaciones y trabaja en medidas para reducir los riesgos.

Lo explicó el subsecretario de Gestión de Obras Públicas, Pablo Luna, señaló que el sudeste de la ciudad es uno de los sectores más comprometidos por sus características geográficas y la falta de infraestructura pluvial.

“Es una zona plana, básicamente no tiene una pendiente para que puedan escurrir los líquidos”, explicó.

El sudeste y el centro, las zonas críticas

Luna indicó que en buena parte del sudeste el agua de lluvia circula por las cunetas, debido a la ausencia de sistemas adecuados de desagüe.

También identificó parte del centro de la ciudad como otro sector vulnerable, particularmente las zonas donde históricamente se acumula agua durante las tormentas.

Preparan un sistema de alerta temprana

El funcionario confirmó que las áreas municipales de prevención trabajan en un sistema de alerta temprana para advertir a los vecinos cuando se registren lluvias en las cuencas altas.

El objetivo es anticipar posibles crecidas y permitir que la población adopte medidas preventivas antes de que el agua llegue a las zonas urbanas. Además, informó que la Municipalidad ya realizó tareas de limpieza en más de 15.000 metros lineales de canales, con retiro de sedimentos y residuos.

Luna pidió respetar las alertas meteorológicas y evitar sacar la basura cuando se anuncien tormentas, para impedir que los desechos obstruyan los desagües.

Obras para mejorar el drenaje

Entre las intervenciones en marcha destacó el canal Yrigoyen y la ampliación del sistema de bombeo de plaza Gurruchaga.

En esta última se prevé pasar de dos a seis bombas. La obra tiene un plazo de siete meses, aunque el funcionario estimó que el sistema completo podría estar funcionando hacia marzo de 2027.

Luna aseguró que las distintas áreas municipales trabajan en medidas preventivas para responder ante eventuales precipitaciones intensas.