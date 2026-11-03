Estados Unidos vota: Trump enfrenta una elección clave para su futuro político

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato, una jornada decisiva para el presidente Donald Trump, que enfrenta la posibilidad de perder el control del Congreso frente al Partido Demócrata.

Los comicios se realizan exactamente a mitad del mandato presidencial y definirán qué fuerzas políticas tendrán mayoría en las dos cámaras legislativas hasta 2029. Aunque Trump no figura entre los candidatos, la votación es considerada una prueba para su gestión, marcada por las preocupaciones económicas, el costo de vida y la política exterior estadounidense.

Qué se vota en Estados Unidos

Los ciudadanos elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y renovarán 35 de los 100 escaños del Senado.

También se elegirán gobernadores en 36 estados y se definirán numerosos cargos legislativos y autoridades locales. Actualmente, el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras, aunque con mayorías ajustadas.

Los demócratas necesitan conseguir cuatro bancas adicionales en cada cámara para revertir la actual distribución de fuerzas.

El costo de vida, una preocupación central

La economía ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de los estadounidenses, especialmente por el precio de los alimentos, los combustibles y la vivienda.

A esto se suma el debate sobre la política exterior de Trump y las consecuencias económicas de los conflictos internacionales. Durante la campaña, los demócratas concentraron sus cuestionamientos en el costo de vida, mientras que los republicanos defendieron las medidas económicas y migratorias de la administración presidencial.

Qué puede pasar si Trump pierde el Congreso

Una victoria demócrata en la Cámara de Representantes o en el Senado modificaría las condiciones políticas para los dos últimos años del mandato de Trump.

La oposición podría bloquear proyectos de ley, ampliar las investigaciones parlamentarias y ejercer mayor control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

Por el contrario, si los republicanos conservan ambas mayorías, el Presidente tendría mejores condiciones legislativas para impulsar su agenda.

De todas maneras, Trump mantendría sus atribuciones constitucionales, incluido el poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Congreso.

Cuándo se conocerán los resultados

Los centros de votación cerrarán de manera escalonada debido a las distintas zonas horarias de Estados Unidos.

Los primeros resultados comenzarán a difundirse durante la noche de este martes, aunque el recuento definitivo podría extenderse durante varios días, especialmente en los distritos con resultados ajustados.

Más allá de la distribución de bancas, las elecciones marcarán el escenario político estadounidense de cara a los próximos dos años y tendrán repercusiones sobre la agenda económica e internacional de Washington.