Pánico nuclear falso: hackers atacaron los sistemas de emergencia de Rusia y Ucrania

Rusia y Ucrania denunciaron ciberataques contra sus aplicaciones de alerta de emergencia durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los ataques informáticos provocaron la difusión de advertencias falsas sobre supuestos bombardeos nucleares, amenazas químicas y niveles peligrosos de radiación.

Las autoridades de ambos países confirmaron que los mensajes no correspondían a amenazas reales y aseguraron que los principales mecanismos de alerta a la población continuaron funcionando.

Ucrania recibió falsas advertencias de ataques nucleares

El primer incidente se registró en Ucrania, donde la aplicación Air Alert comenzó a enviar notificaciones sobre supuestos riesgos de radiación, ataques químicos y combates callejeros en Kiev y otras regiones.

Uno de los mensajes mencionaba un presunto lanzamiento del misil ruso Oreshnik, un armamento de alcance intermedio con capacidad para transportar ojivas nucleares. La Fuerza Aérea ucraniana desmintió inmediatamente la información y pidió tranquilidad a la población.

Las autoridades confirmaron una intervención no autorizada en la aplicación, por lo que suspendieron temporalmente su funcionamiento mientras los equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio.

En Rusia advirtieron falsamente sobre ojivas nucleares

Horas después, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que su aplicación móvil también había sufrido un ciberataque.

Los usuarios recibieron notificaciones que afirmaban falsamente que se habían lanzado ojivas nucleares contra todas las regiones rusas.

Algunos mensajes recomendaban almacenar alimentos para varias semanas y refugiarse en sótanos ante un supuesto ataque inminente.

El organismo ruso confirmó la difusión masiva de información falsa, aunque aclaró que la aplicación afectada era un canal complementario y que el sistema principal de emergencias no había resultado comprometido.

Investigan quiénes estuvieron detrás de los ataques

Los incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia, pero todavía no se estableció si estuvieron coordinados.

Autoridades ucranianas atribuyeron inicialmente la intrusión a una interferencia enemiga, mientras que en Rusia también se denunciaron operaciones informáticas contra servicios digitales.

Sin embargo, hasta el momento no existe una identificación independiente y concluyente de los responsables de ambos ataques.

Los ciberataques se produjeron en medio de la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

El riesgo de manipular los sistemas de alerta

Las aplicaciones afectadas son utilizadas habitualmente para advertir a la población sobre ataques con misiles, drones y otras amenazas militares.

La difusión de mensajes falsos puede generar confusión y deteriorar la confianza de los ciudadanos en herramientas que resultan esenciales para buscar refugio durante una emergencia. Tras los incidentes, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales y evitar abrir enlaces incluidos en notificaciones sospechosas.

Los organismos de emergencia reiteraron que no se había producido ningún ataque nuclear relacionado con las advertencias difundidas por los hackers.