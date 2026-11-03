Pedro Sánchez apuntó contra Milei: “España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires”

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó una advertencia contra la influencia de dirigentes extranjeros en la política de su país y mencionó expresamente a Buenos Aires, en una declaración interpretada como una referencia al presidente argentino Javier Milei.

“España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, por supuesto no desde Moscú o Buenos Aires”, afirmó durante su participación en el foro World in Progress, realizado en Barcelona.

Las declaraciones se produjeron en la antesala de una nueva visita de Milei a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, en medio de las diferencias políticas que mantienen ambos mandatarios.

“Hay líneas que no se pueden cruzar”

Durante su exposición, Sánchez cuestionó los vínculos entre los partidos conservadores europeos y las fuerzas de ultraderecha, a las que acusó de responder a intereses políticos y económicos extranjeros.

El mandatario sostuvo que existen límites que los partidos tradicionales no deberían superar al momento de establecer alianzas políticas.

“Hay líneas rojas que evidentemente no se pueden cruzar”, afirmó, al mencionar las posiciones de dirigentes europeos como el primer ministro polaco Donald Tusk y el canciller alemán Friedrich Merz.

También advirtió que los acuerdos entre la derecha tradicional y la ultraderecha pueden terminar fortaleciendo a los sectores más radicalizados.

Sánchez defendió una Europa más unida

El presidente español sostuvo que la respuesta frente a las presiones externas debe ser una mayor integración entre los países europeos.

“Nuestra autonomía y nuestra protección no consisten en encerrarnos, en ensimismarnos, sino en compartir soberanía para recuperar esa soberanía”, expresó. En ese sentido, convocó a los dirigentes europeos a fortalecer las capacidades comunes para afrontar los desafíos económicos, políticos y de seguridad.

También cuestionó el funcionamiento de las redes sociales y la falta de transparencia de los algoritmos, al considerar que pueden contribuir a la difusión de discursos de odio.

Una nueva tensión antes del viaje de Milei

Las declaraciones llegaron después de que Javier Milei calificara a Sánchez de “dictador” durante una visita anterior a España y cuestionara públicamente al socialismo español.

El mandatario argentino tiene previsto viajar este martes 3 de noviembre a Madrid, acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

La delegación participará de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, con representantes de 22 países.

Aunque Sánchez no nombró directamente a Milei, su referencia a Buenos Aires volvió a poner en primer plano las diferencias políticas entre ambos gobiernos, a pocas horas de una nueva coincidencia en un encuentro internacional.