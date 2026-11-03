Trump corta la ayuda militar a Israel: dejará de enviar US$4.000 millones al año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país dejará de entregar cerca de 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar a Israel a partir de finales de 2026, una decisión que modificaría uno de los principales acuerdos de cooperación entre ambos países.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario aseguró que la medida fue conversada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y argumentó que Israel cuenta actualmente con recursos suficientes para financiar sus propias necesidades de defensa.

“Les estábamos dando 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año”, afirmó Trump, de acuerdo con la información difundida por Deutsche Welle y la agencia EFE.

Trump aseguró que Netanyahu estuvo de acuerdo

El mandatario estadounidense sostuvo que la decisión fue consensuada con Netanyahu y que ambos vienen conversando sobre la posibilidad de reducir la asistencia económica desde hace tiempo.

“No lo necesitan”, respondió Trump cuando le preguntaron por los motivos de la suspensión.

Además, describió a Israel como un país económicamente próspero y aseguró que Estados Unidos continuará colaborando con su aliado si vuelve a necesitar asistencia.

El presidente también señaló que el financiamiento militar a Israel se convirtió en motivo de cuestionamientos políticos dentro de Estados Unidos.

Qué pasará con el acuerdo militar vigente

Actualmente, Estados Unidos proporciona a Israel aproximadamente 3.800 millones de dólares anuales mediante un acuerdo de cooperación firmado en 2016, durante la presidencia de Barack Obama.

Ese compromiso contempla 38.000 millones de dólares distribuidos en diez años, con vigencia hasta 2028.

Los fondos incluyen asistencia para la adquisición de armamento estadounidense y el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles.

Por ese motivo, el anuncio de Trump abre interrogantes sobre cómo se implementará la suspensión, ya que el financiamiento está sujeto a decisiones presupuestarias del Congreso estadounidense.