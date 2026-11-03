La Marcha del Orgullo en Salta ya tiene fecha y pondrá el foco en los ataques de odio

La comunidad LGBTIQ+ de Salta se prepara para una nueva edición de la Marcha del Orgullo, prevista para el 29 de noviembre, en homenaje a “Pelusa” Liendro. Desde la Fundación Orgullo – Salta destacaron que la movilización será un espacio para visibilizar los reclamos de la comunidad frente a los hechos de violencia y discriminación.

“Tenemos la marcha nacional el sábado 7 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Se espera alrededor de casi tres millones de personas. Pero las marchas a nivel nacional comenzaron a principios de octubre, en diferentes provincias”, detalló Nelson López Díaz, referente de la comunidad, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

En cuanto a las actividades locales, confirmó que la marcha en Salta tendrá lugar el 29 de noviembre. Además, adelantó que el 20 de noviembre se llevará adelante la tercera edición del festival “El Orgullo nos une”, en homenaje a Carlos Jáuregui, en la USINA Cultural.

Por otro lado, López Díaz adelantó que participará de una reunión con representantes de distintas provincias para coordinar las próximas movilizaciones.

“Tenemos una reunión justamente para hablar todo este tema de violencia, para empezar a articular nuevamente y ponerle un alto a este gobierno. Sabemos que el año que viene es un año electoral y queremos estar en las agendas de los partidos políticos y que tengan representantes visibles de la comunidad LGBT”, sostuvo.

Finalmente, el referente remarcó que las movilizaciones no se limitan a una celebración, sino que también buscan visibilizar la violencia y la discriminación que atraviesan las personas LGBTIQ+.

“Nos siguen preguntando ‘¿por qué marchan?” sobre ‘¿qué otros derechos queremos?’. Y marchamos para que no haya más compañeras muertas, para que no salgan a asesinarnos, para poder vivir libres y ser quienes somos”, expresó.