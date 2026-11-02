Salta registró 86 personas rescatadas de redes de trata: predomina la explotación laboral

Las nuevas modalidades de captación de víctimas a través de entornos digitales y la necesidad de fortalecer las herramientas de investigación fueron algunos de los principales temas abordados en la XXV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, realizada en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de Trata de Personas de Salta, Laura López Ahanduni, se refirió a los desafíos que enfrenta la provincia y compartió las estadísticas de personas rescatadas.

“Nosotros llevamos 86 casos de personas rescatadas y, en lo que es la provincia de Salta, tuvimos la mayor cantidad de víctimas de trata con fines de explotación laboral”, señaló la funcionaria. Explicó que Salta presenta distintas características dentro de este delito: “Somos una provincia de captación, de destino y explotación también, pero principalmente en el sector rural es donde asistimos situaciones de explotación laboral”.

La incidencia de las nuevas tecnologías

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro federal fue la transformación de las modalidades de captación de víctimas a partir del uso de nuevas tecnologías. “El delito de trata está sufriendo mutaciones, principalmente en lo que tiene que ver con el entorno digital y todas las reconfiguraciones tecnológicas. Eso requiere que también el Estado pueda brindar políticas que estén de acuerdo a dar una respuesta a esta problemática”, sostuvo López Ahanduni.

La directora aclaró que las formas tradicionales de explotación sexual y laboral continúan, pero advirtió que las redes de trata están modificando sus mecanismos de contacto y captación. En ese sentido, describió situaciones en las que el vínculo entre víctimas y tratantes se desarrolla completamente a distancia. “Actualmente, las redes de trata utilizan herramientas con las que nosotros tenemos casos en los cuales las víctimas no llegan ni siquiera a conocer físicamente a sus tratantes”, advirtió.

También mencionó nuevas formas de explotación sexual vinculadas a las transmisiones en vivo. “Se están visualizando otros escenarios que tienen que ver con la explotación en vivo, como por ejemplo en los streaming. Eso sí se está dando en otras provincias; nosotros todavía no hemos tenido casos acá en Salta”, precisó.

López Ahanduni remarcó que estas modalidades aprovechan las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas y plantean nuevos desafíos para la investigación. Por eso, destacó la necesidad de fortalecer la prevención y la capacitación de los equipos que intervienen en estos delitos. “Es un delito federal y requiere de políticas claras del Estado nacional”, afirmó.