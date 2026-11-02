Advierten sobre posibles casos de explotación de mujeres mediante la subrogación de vientres

En San Carlos de Bariloche, Río Negro, se realizó la XXV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, con la participación de representantes de distintas provincias y organismos nacionales. Durante el encuentro se trabajó sobre un relevamiento de las modalidades del delito que están surgiendo en Argentina y los desafíos que plantean para su investigación.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de Trata de Personas de Salta, Laura López Ahanduni, explicó que estas situaciones representan nuevos desafíos para la investigación y la legislación nacional.

“Como nuevas modalidades surgió, a partir del relevamiento, la criminalidad forzada, lo que ya se está presentando en Argentina, y también la subrogación de vientre, algo que todavía va en camino a la modificación de lo que es la legislación nacional”, expresó.

La funcionaria puso especial atención en la subrogación de vientres y en los posibles escenarios de explotación de mujeres que, según indicó, comenzaron a ser objeto de investigaciones judiciales. En ese sentido, planteó que la falta de una regulación específica genera dificultades para abordar estas situaciones.

“Sabemos que la subrogación de vientre es algo que no está legislado, no está regulado. Entonces, hubo causas en la provincia de Buenos Aires, entiendo que en Santa Fe y Córdoba también, con respecto a esto que se está estudiando como una modalidad, como un fin de explotación, y específicamente de las mujeres”, expresó.

López Ahanduni remarcó que el análisis de estas prácticas debe contemplar las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas, particularmente de las mujeres, y señaló la importancia de considerar “el género como un factor de vulnerabilidad” en este tipo de casos.