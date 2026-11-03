Von Wernich no podrá ver al papa León XIV en su visita a la cárcel de Devoto

La Justicia federal ratificó el rechazo al pedido del ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Federico von Wernich, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, quien buscaba ser trasladado desde su lugar de detención en Campo de Mayo hacia la cárcel de Devoto para participar de la visita que el papa León XIV realizará el próximo 11 de noviembre.

El juez Claudio Silvestri, del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, desestimó tanto la solicitud inicial como los posteriores recursos presentados por el propio represor, argumentando que el traslado no encuadraba en las excepciones legales y que un eventual encuentro con el Pontífice podría generar conmoción en sus víctimas y familiares.

La pretensión de Von Wernich, quien cumple condena desde hace 23 años e integra un sector conocido por cabildear en favor de los detenidos por terrorismo de Estado, se había hecho pública a través de una carta enviada a la jerarquía eclesiástica en la que calificaba la posible reunión como un "bálsamo de misericordia".

Pese a que su defensa oficial optó por no insistir tras advertir la inviabilidad del reclamo, el ex sacerdote intentó apelar por derecho propio invocando facultades del Poder Ejecutivo, una vía que el magistrado cerró de manera definitiva ratificando lo resuelto a fines de octubre.

Mientras la puerta quedó completamente cerrada para el ex capellán, la polémica se extiende en paralelo hacia otros penales y jurisdicciones del país por movimientos del Servicio Penitenciario Federal. En la víspera de la llegada papal, sectores de derechos humanos observan con cautela gestos eclesiásticos e incorporaciones de última hora —como la de otro represor propuesto para una misa en Córdoba—, en un escenario donde la inmensa mayoría de los condenados por crímenes de la última dictadura cumple sus sentencias bajo la modalidad de arresto domiciliario.

(Con información de Página12)