Casa Rosada margina a los expresidentes de la recepción oficial al papa León XIV

La determinación de la Casa Rosada deja formalmente fuera de la recepción oficial prevista en el Palacio Libertad a figuras de distintas fuerzas políticas como Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá. Desde la Santa Sede aclararon que la confección de las listas y las decisiones protocolares corresponden exclusivamente a las autoridades locales de cada país anfitrión.

A pesar de este filtro nacional, el mapa político tendrá una excepción en los eventos masivos gracias al gobierno porteño. Mauricio Macri fue especialmente convocado por Jorge Macri para asistir a la misa que el Pontífice celebrará el próximo lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, donde contará con un sector reservado para autoridades.

Por su parte, el resto de los exmandatarios no participará de ninguna de las actividades centrales, una situación que en el caso de Cristina Kirchner se combinaba además con su arresto domiciliario en el marco de la causa Vialidad.

El esquema oficial diseñado por la administración libertaria prioriza a los funcionarios con mandato vigente, asegurando la presencia de gobernadores de todo el arco político, diputados, senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La confirmación de la asistencia de Villarruel al Palacio Libertad despejó las dudas sobre su rol institucional, en medio del distanciamiento político que mantiene con el Ejecutivo.

De esta manera, el Presidente recibirá al sucesor de Francisco en el Aeroparque y encabezará las actividades protocolares con una representación legislativa y provincial acotada a la primera línea del poder actual.

(Con información de Infobae)