El Gobierno admitió incertidumbre electoral en Estados Unidos, pero defendió su alianza con Trump

El Gobierno de Javier Milei aseguró que la relación con Estados Unidos no depende del resultado de las elecciones legislativas que se celebran este martes 3 de noviembre, aunque reconoció que sigue con atención la posibilidad de que Donald Trump pierda parte de su respaldo en el Congreso.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la administración libertaria trabajó para fortalecer los vínculos con Washington y evitar que los acuerdos entre ambos países queden condicionados por una elección de mitad de mandato.

“Hemos hecho todo para no depender de una elección”

“Estamos interesados en la elección de Estados Unidos, pero hemos hecho todo para no depender de una elección legislativa allá”, sostuvo Ravier. El funcionario reconoció que el escenario político estadounidense presenta incertidumbres, particularmente respecto de la composición del Senado.

“No está claro si se va a poder sostener el Senado”, señaló, aunque inmediatamente aclaró: “Nuestra relación no depende de eso”.

Las declaraciones se producen en una jornada decisiva para Trump, que enfrenta la renovación del Congreso estadounidense a mitad de su segundo mandato presidencial.

Milei busca preservar su alianza con Trump

El presidente argentino mantiene un fuerte alineamiento político con su par estadounidense, que se tradujo en acuerdos comerciales, contactos diplomáticos y negociaciones económicas.

Desde la Casa Rosada sostienen que el vínculo entre ambos países trasciende la coyuntura electoral y que los canales de cooperación continuarán independientemente de cómo se distribuyan las bancas legislativas.

No obstante, una eventual modificación de las mayorías parlamentarias podría influir en la capacidad de Trump para impulsar determinadas iniciativas de política económica y exterior.

Qué está en juego en Estados Unidos

Este martes, los estadounidenses renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

Los republicanos buscan conservar sus mayorías, mientras que los demócratas intentan recuperar el control de alguna de las cámaras para ejercer mayor influencia sobre la agenda de la administración Trump. El resultado será relevante para la política internacional de Washington, especialmente en materia comercial, presupuestaria y de relaciones exteriores.

Para Argentina, la elección se desarrolla en un contexto de estrecha relación entre Milei y Trump. Frente a ese escenario, Ravier buscó transmitir que la continuidad del vínculo bilateral no está supeditada a una victoria republicana en el Congreso.