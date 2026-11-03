Wayar apuntó contra Milei: “Es un empleado de alguien, el poder real lo tiene Macri”

El dirigente justicialista y exsenador provincial Walter Wayar cuestionó duramente al presidente Javier Milei y sostuvo que Mauricio Macri conserva los verdaderos vínculos de poder político y económico en la Argentina.

Lo explicó tras participar del encuentro Cristina Libre realizado en Salta, Wayar aseguró que el actual mandatario responde a intereses empresariales y responsabilizó al expresidente por la presión política y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Milei es un empleado de alguien”

Expuso que quién tiene mayor responsabilidad en la situación judicial de Cristina Kirchner, si Macri o Milei, Wayar fue contundente. “El gobierno de Macri es el que tiene los verdaderos vínculos. Milei es un empleado de alguien”, afirmó.

El exlegislador sostuvo que el actual Presidente fue respaldado por sectores empresariales que encontraron en su perfil una oportunidad política. Según su interpretación, esos sectores aprovecharon el descontento social y el desgaste de la dirigencia tradicional para impulsar una alternativa como la que representa Milei.

“Pero el que tiene el poder, el vínculo real, es el presidente Macri, sin ninguna duda”, insistió.

Acusó a los medios de influir en la condena a Cristina

Wayar también cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina y sostuvo que existió una campaña de presión mediática contra la expresidenta.

Afirmó que determinados sectores económicos utilizaron medios de comunicación y redes sociales para instalar una interpretación negativa de Cristina Kirchner y condicionar la opinión pública. El dirigente consideró que la condena no respetó las garantías del debido proceso y cuestionó especialmente la actuación de los tribunales.

“No se ajustaron a la ley, no se ajustaron a la norma, no se ajustaron al debido proceso”, expresó.

Se trata de cuestionamientos políticos del exsenador a una sentencia judicial que se encuentra firme.

Cristina Libre reunió a dirigentes con diferencias internas

Al analizar el encuentro realizado en Salta, Wayar destacó la presencia de dirigentes justicialistas que mantienen diferencias políticas y personales.

“Me pareció que es un hecho importante que empecemos a vernos la cara, muchos que tal vez no nos veíamos, muchos que tenemos diferencias entre sí”, señaló. Sin embargo, advirtió que no alcanza con identificarse como peronista si las decisiones políticas no se corresponden con los principios del movimiento.

“No todos los que dicen peronista hacen lo que el peronismo tiene como concepción para un país, para una provincia”, cuestionó.

Defendió su participación en el encuentro

Wayar recordó que, cuando integraba el Senado provincial, ya había expresado públicamente su rechazo a la condena de Cristina Kirchner.

Explicó que su presencia en Cristina Libre no respondió solamente a una convocatoria partidaria, sino a una postura que mantiene desde hace tiempo. También aseguró que quienes hayan cometido delitos deben ser condenados, pero remarcó que cualquier sentencia debe sustentarse en pruebas y respetar las garantías judiciales.

“Los delincuentes tienen que ir presos, cien por ciento”, afirmó, aunque aclaró que eso debe ocurrir como resultado de un proceso judicial justo y no por la voluntad de determinados sectores de poder.