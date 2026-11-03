La cruzada de la Iglesia y la oposición para frenar las apuestas online en el Congreso

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Episcopado y un bloque de diputados opositores redoblaron la presión sobre el Senado para evitar que caduque el proyecto que prohíbe la publicidad de apuestas online en el fútbol y endurece los controles para proteger a los menores. La iniciativa, que cuenta con media sanción desde finales de 2024, se encuentra estancada en la Cámara alta y corre el riesgo de perder estado parlamentario si no se debate antes de que finalice el período ordinario. Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzó una petición pública en Change.org, mientras que legisladores de diferentes fuerzas reclamaron a las autoridades senatoriales la reactivación urgente del expediente.

El malestar político se intensificó luego de que un grupo de diputados, encabezado por Victoria Tolosa Paz y Mónica Frade, exigiera por carta a los presidentes de las comisiones del Senado que habiliten el debate de una problemática calificada como urgente. Los firmantes advirtieron que dejar caer la media sanción significaría echar por tierra un extenso consenso técnico construido con decenas de especialistas y proyectos acumulados, obligando a reiniciar todo el recorrido legislativo. Si bien el Senado aprobó recientemente una moción de preferencia impulsada por el peronismo para apurar los tiempos, la resistencia del oficialismo y de sectores aliados mantiene en vilo la sanción definitiva de la norma.

La Iglesia argentina mantiene una postura crítica frente a la ludopatía digital y su impacto en las infancias, una preocupación que la diputada Frade trasladó directamente al Vaticano a través de la Nunciatura Apostólica. Por su parte, el propio pontífice ha calificado en reiteradas ocasiones a los juegos de azar como una "plaga", advirtiendo sobre las graves secuelas sanitarias y educativas que deterioran el tejido social de las familias argentinas.

Las alarmas institucionales están respaldadas por duras estadísticas que evidencian la magnitud del fenómeno entre los menores de edad. Informes recientes de UNICEF y de la Cruz Roja revelan que una cuarta parte de los adolescentes argentinos ya ha realizado apuestas virtuales y que una porción significativa de los menores se endeuda para sostener la práctica. Con tres de cada cuatro jóvenes expuestos de manera directa a la publicidad comercial del sector, la presión social sobre el Congreso busca transformar una urgencia sanitaria en una ley concreta antes de que se agote el margen parlamentario.