Muni Bot cambió de número: el nuevo WhatsApp para hacer trámites y reclamos

La Municipalidad de Salta informó que Muni Bot, su asistente virtual de WhatsApp, tiene un nuevo número de atención para que los vecinos puedan realizar consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse a las oficinas municipales.

El nuevo contacto es 387 632-0000 y ya se encuentra habilitado para utilizar los servicios habituales de la plataforma.

Qué trámites se pueden realizar por WhatsApp

A través de Muni Bot, los vecinos pueden consultar información sobre trámites municipales, realizar reclamos, solicitar turnos y conocer los servicios y programas disponibles en la ciudad.

La herramienta permite acceder a estos servicios desde un teléfono celular mediante la aplicación de mensajería.

Por qué cambió el número

Desde el municipio explicaron que la modificación responde a cambios implementados por el proveedor del servicio de mensajería, que también afectaron a otros organismos gubernamentales.

La Municipalidad recomendó guardar el nuevo contacto para continuar utilizando Muni Bot de manera habitual.

Nuevo número de Muni Bot: 387 632-0000.