Muni Bot cambió de número: el nuevo WhatsApp para hacer trámites y reclamos
La Municipalidad de Salta informó que Muni Bot, su asistente virtual de WhatsApp, tiene un nuevo número de atención para que los vecinos puedan realizar consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse a las oficinas municipales.
El nuevo contacto es 387 632-0000 y ya se encuentra habilitado para utilizar los servicios habituales de la plataforma.
Qué trámites se pueden realizar por WhatsApp
A través de Muni Bot, los vecinos pueden consultar información sobre trámites municipales, realizar reclamos, solicitar turnos y conocer los servicios y programas disponibles en la ciudad.
La herramienta permite acceder a estos servicios desde un teléfono celular mediante la aplicación de mensajería.
Por qué cambió el número
Desde el municipio explicaron que la modificación responde a cambios implementados por el proveedor del servicio de mensajería, que también afectaron a otros organismos gubernamentales.
La Municipalidad recomendó guardar el nuevo contacto para continuar utilizando Muni Bot de manera habitual.
Nuevo número de Muni Bot: 387 632-0000.