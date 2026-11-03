Cristina Libre: la ausencia de Leavy y su encuentro por separado con Parrilli

El exsenador no participó del encuentro de Cristina Libre en SMATA, donde estuvo, entre otros dirigentes, Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, difundió una reunión con el titular del Instituto Patria.
Política03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

LEAVY Y PARRILLI

Después del encuentro Cristina Libre, que reunió este lunes a distintas vertientes del peronismo en Salta, Sergio “Oso” Leavy difundió una reunión con Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, y llamó a fortalecer la organización política frente al Gobierno nacional.

La publicación del exsenador se conoció este martes, luego de que su ausencia en la actividad realizada en la sede de SMATA llamara la atención entre los dirigentes y militantes que participaron de la convocatoria.

Leavy aseguró que se reunió el lunes con Parrilli, a quien definió como un querido compañero y gran amigo, para analizar la situación política y económica del país.

“Nos sentamos a discutir con absoluta franqueza el presente desgarrador de nuestro país y el rumbo de la lucha que tenemos por delante”, expresó en sus redes sociales.

El encuentro Cristina Libre había reunido a dirigentes nacionales y provinciales, entre ellos Carlos Castagneto, Mario “Paco” Manrique, Juan Manuel Urtubey, Walter Wayar y Pablo Kosiner.

Pese a no participar de esa actividad, Leavy buscó reafirmar públicamente su cercanía política con Parrilli.

Leavy reivindicó al Partido de la Victoria

En su mensaje, el exsenador cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre sus consecuencias para los salarios, la industria nacional y el financiamiento del país.

También ratificó su compromiso con el Partido de la Victoria, al recordar el trabajo político desarrollado en 2003 para impulsar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner.

“Coincidimos plenamente en que no hay margen para la indiferencia ni la pasividad”, sostuvo.

Leavy llamó a fortalecer la militancia y la organización territorial para defender la salud, la educación pública, el empleo y los derechos laborales.

La ausencia de Leavy en la convocatoria de Cristina Libre se produjo en medio de las diferencias que atraviesan al peronismo provincial, particularmente por el lugar que ocupan dirigentes con trayectorias políticas enfrentadas.

La presencia del exgobernador Juan Manuel Urtubey en el encuentro contrastó con la ausencia del referente del Partido de la Victoria, quien anteriormente había cuestionado su acercamiento a sectores del kirchnerismo.

Te puede interesar
Lo más visto
870619-75771-este-lunes-el-servicio-de-saeta-sera-normal_0

Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Mariana Frías
Salta02/11/2026
Las contratistas anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias del transporte público por pagos pendientes de septiembre y octubre. Advirtieron que atraviesan una “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible”.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail