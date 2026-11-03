Paro en aeropuertos este viernes: ATE advierte por vuelos demorados y cancelados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza para este viernes 6 de noviembre en 27 aeropuertos de todo el país, incluidos Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. La protesta podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales.

El gremio denunció falta de financiamiento operativo y salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de deficiencias en los equipos de seguridad y emergencia de distintas terminales aéreas.

Qué vuelos estarán garantizados

Según informó ATE, los trabajadores realizarán una retención de tareas y únicamente garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

En Ezeiza y Aeroparque se aplicará una modalidad denominada “paro a la japonesa”, que consiste en intensificar los controles y fiscalizaciones sobre aeronaves, equipos de rampa, pistas, calles de rodaje y otras instalaciones aeroportuarias. Estas tareas podrían generar importantes demoras en las operaciones, aunque todavía no se confirmó qué vuelos o aerolíneas resultarían afectados.

Denuncian falta de equipamiento y recursos

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno nacional por el deterioro de las condiciones laborales y operativas. “Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, advirtió el dirigente, quien responsabilizó a la administración de Javier Milei por las posibles consecuencias de la protesta.

Según el sindicato, existen aeropuertos con autobombas fuera de servicio, faltantes de equipos para combatir incendios y deficiencias en ambulancias e insumos destinados a emergencias.

ATE también denunció que los trabajadores de la ANAC perciben salarios inferiores al promedio de la industria aeronáutica y reclamó la convocatoria a negociaciones paritarias.

La protesta será dos días antes de la llegada del Papa

La medida de fuerza está prevista para el viernes 6 de noviembre, apenas dos días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El Pontífice tiene previsto arribar el domingo 8 para iniciar una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La protesta podría afectar los desplazamientos de pasajeros durante los días previos a las celebraciones religiosas.

Por el momento, no se anunciaron cancelaciones concretas y el desarrollo de la jornada dependerá de las negociaciones entre el gremio y las autoridades nacionales.

Se recomienda a quienes tengan vuelos programados para el viernes consultar el estado de sus servicios directamente con las aerolíneas.