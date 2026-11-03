Prevención del dengue: habrá descacharrado en San Calixto y Ampliación San Calixto

La Municipalidad de Salta realizará este jueves 5 de noviembre un nuevo operativo de descacharrado en los barrios San Calixto y Ampliación San Calixto, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Las tareas se desarrollarán de 8 a 12, por lo que se solicita a los vecinos sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

Ya retiraron 300 toneladas de residuos

Según informó el municipio, los operativos de descacharrado realizados hasta el momento permitieron retirar cerca de 300 toneladas de residuos en distintos sectores de la ciudad.

La jornada contará con la participación de organismos provinciales y nacionales, además de la Policía de Salta, el Ejército y personal especializado en control de vectores.

Recomendaciones para prevenir el dengue

Con el aumento de las temperaturas y la llegada de las lluvias, las autoridades recomiendan revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre.

Es importante eliminar recipientes que acumulen agua, como baldes, botellas, neumáticos y macetas en desuso, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Desde la Municipalidad señalaron que las tareas preventivas adquieren especial importancia ante la posibilidad de precipitaciones intensas durante los próximos meses.