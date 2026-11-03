Minería y turismo sostenible: Salta reúne a especialistas en el foro SOSTENTUR 2026

El Teatro Municipal de Salta, ubicado en Paraguay 1240, será escenario este martes 3 de noviembre de la cuarta edición de SOSTENTUR 2026, un foro dedicado a debatir el desarrollo sostenible de la minería y el turismo en la provincia.

La actividad es organizada por el Profesorado Superior de Lenguas Vivas N° 6007, bajo el lema “Un encuentro para pensar el futuro de nuestra tierra”, y está destinada a profesionales, estudiantes, investigadores y público en general.

Minería, turismo y desarrollo sostenible

Durante la jornada se abordarán los desafíos de ambas actividades económicas, con especial atención al impacto ambiental, la responsabilidad social, la protección del patrimonio y las oportunidades de desarrollo para las comunidades locales.

Entre los disertantes se encuentra el geólogo Ricardo Alonso, quien expondrá sobre geoturismo científico y minero y el legado de Lola Mora.

También participarán Cecilia Castellanos, con una presentación sobre la minería en tiempos prehispánicos y coloniales, y Tamara Andrade, quien abordará la formación y el liderazgo de las mujeres en el sector minero.

Otra de las actividades estará dedicada a la relación entre minería, turismo y patrimonio, a cargo de María Josefina Valls y estudiantes de la Tecnicatura.

Horarios e inscripción

El encuentro comenzará a las 8:30, con la acreditación de los participantes, mientras que las exposiciones se desarrollarán desde las 9:10 hasta el mediodía.

La participación es gratuita, con inscripción mediante un formulario disponible en internet.

Los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace:

Inscripción a SOSTENTUR 2026