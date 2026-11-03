Reabre el Natatorio Perón: horarios y nuevas actividades

El Natatorio Municipal Juan Domingo Perón, ubicado en Ayacucho 76 de la ciudad de Salta, reabre sus puertas este martes 3 de noviembre, luego de finalizar las obras de refacción y mantenimiento.

La Municipalidad confirmó que las actividades en la pileta se retomarán en el horario habitual de 8 a 20, con una nueva programación que incluirá la apertura del complejo un sábado de por medio.

Qué trabajos se realizaron

Las obras comprendieron mejoras en la pileta, pintura general del predio, reparación de vestuarios y mantenimiento de los sistemas de filtración.

Según informó el municipio, las intervenciones buscaron mejorar las condiciones de seguridad e higiene para quienes utilizan las instalaciones.

Horarios y actividades del Natatorio Perón

Además de las clases y actividades acuáticas, el establecimiento mantendrá el funcionamiento de su gimnasio para acondicionamiento físico.

Como novedad, incorporará clases de tango los viernes, de 18:30 a 20.