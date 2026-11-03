Reabre el Natatorio Perón: horarios y nuevas actividades

Tras las obras de refacción, el complejo municipal vuelve a funcionar de 8 a 20. También abrirá algunos sábados e incorporará clases de tango.
Salta03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

image

El Natatorio Municipal Juan Domingo Perón, ubicado en Ayacucho 76 de la ciudad de Salta, reabre sus puertas este martes 3 de noviembre, luego de finalizar las obras de refacción y mantenimiento.

La Municipalidad confirmó que las actividades en la pileta se retomarán en el horario habitual de 8 a 20, con una nueva programación que incluirá la apertura del complejo un sábado de por medio.

Qué trabajos se realizaron

Las obras comprendieron mejoras en la pileta, pintura general del predio, reparación de vestuarios y mantenimiento de los sistemas de filtración.

Según informó el municipio, las intervenciones buscaron mejorar las condiciones de seguridad e higiene para quienes utilizan las instalaciones.

Horarios y actividades del Natatorio Perón

Además de las clases y actividades acuáticas, el establecimiento mantendrá el funcionamiento de su gimnasio para acondicionamiento físico.

Como novedad, incorporará clases de tango los viernes, de 18:30 a 20.

Te puede interesar
Lo más visto
870619-75771-este-lunes-el-servicio-de-saeta-sera-normal_0

Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Mariana Frías
Salta02/11/2026
Las contratistas anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias del transporte público por pagos pendientes de septiembre y octubre. Advirtieron que atraviesan una “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible”.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail