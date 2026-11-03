"La Muni cerca tuyo" llega a barrio Miguel Aráoz: trámites y servicios gratuitos
La Municipalidad de Salta realizará este jueves 5 de noviembre una nueva jornada del programa La Muni cerca tuyo, que permitirá a los vecinos de la zona sur acceder a trámites, servicios gratuitos y asesoramiento sin trasladarse hasta las oficinas del centro.
La atención se brindará de 9 a 12:30, en el club de barrio Miguel Aráoz, ubicado en calle Radio del Plata 2501. Los interesados podrán acercarse directamente, ya que no se requiere turno previo.
Qué trámites y servicios estarán disponibles
Durante el operativo participarán organismos municipales y provinciales, con distintas prestaciones destinadas a los vecinos.
Entre los servicios anunciados se encuentran el móvil de licencias de conducir, Registro Civil, Policía de Salta, Ente Regulador de Servicios Públicos, INCUCAI, Defensoría del Pueblo y Concejo Deliberante.
También habrá servicios de mediación y atención de Peluqueros Solidarios.
Asesoramiento gratuito para los vecinos
Además, profesionales de distintas áreas, entre ellos abogados, arquitectos y contadores, estarán disponibles para responder consultas y orientar a los asistentes.
Desde la Municipalidad recordaron que toda la atención será por orden de llegada, por lo que recomendaron concurrir dentro del horario establecido.
La actividad está dirigida tanto a los residentes de Miguel Aráoz como a vecinos de otros barrios de la zona sur de la ciudad.