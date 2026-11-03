Colectivos: ante el anuncio de recortes, el Gobierno garantiza el servicio

Las prestatarias denuncian atrasos en los pagos y advierten que no pueden comprar combustible. El Gobierno provincial asegura que las frecuencias serán normales.
Salta03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El transporte público de Salta atraviesa un conflicto entre las empresas prestatarias y SAETA. Mientras las compañías anunciaron una reducción de frecuencias desde este martes 3 de noviembre, el Gobierno provincial aseguró que el servicio funcionará con normalidad.

Las empresas que operan los corredores 1 al 8 denunciaron atrasos en las transferencias correspondientes a septiembre y octubre. Según advirtieron, la falta de fondos agotó su capacidad financiera para comprar combustible y sostener el funcionamiento de las unidades.

870619-75771-este-lunes-el-servicio-de-saeta-sera-normal_0Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

SAETA rechaza la medida

Frente al anuncio, según publicaron medios locales, SAETA calificó de ilegal la reducción de frecuencias y sostuvo que las prestatarias no pueden modificar unilateralmente las condiciones del servicio.

El Gobierno provincial, por su parte, garantizó que los colectivos circularán con sus frecuencias habituales y anticipó una respuesta formal al planteo empresarial.

Incertidumbre por los pagos

Las prestatarias aseguran que la reducción anunciada busca evitar una paralización total del transporte y reclaman la regularización de los fondos pendientes.

Hasta el momento, no se informó si las deudas denunciadas fueron canceladas, por lo que persisten las diferencias entre las empresas y SAETA sobre el funcionamiento del servicio.

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Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Mariana Frías
Salta02/11/2026
Las contratistas anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias del transporte público por pagos pendientes de septiembre y octubre. Advirtieron que atraviesan una “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible”.
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