Colectivos: ante el anuncio de recortes, el Gobierno garantiza el servicio

El transporte público de Salta atraviesa un conflicto entre las empresas prestatarias y SAETA. Mientras las compañías anunciaron una reducción de frecuencias desde este martes 3 de noviembre, el Gobierno provincial aseguró que el servicio funcionará con normalidad.

Las empresas que operan los corredores 1 al 8 denunciaron atrasos en las transferencias correspondientes a septiembre y octubre. Según advirtieron, la falta de fondos agotó su capacidad financiera para comprar combustible y sostener el funcionamiento de las unidades.

SAETA rechaza la medida

Frente al anuncio, según publicaron medios locales, SAETA calificó de ilegal la reducción de frecuencias y sostuvo que las prestatarias no pueden modificar unilateralmente las condiciones del servicio.

El Gobierno provincial, por su parte, garantizó que los colectivos circularán con sus frecuencias habituales y anticipó una respuesta formal al planteo empresarial.

Incertidumbre por los pagos

Las prestatarias aseguran que la reducción anunciada busca evitar una paralización total del transporte y reclaman la regularización de los fondos pendientes.

Hasta el momento, no se informó si las deudas denunciadas fueron canceladas, por lo que persisten las diferencias entre las empresas y SAETA sobre el funcionamiento del servicio.