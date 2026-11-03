Colecta de sangre en Orán: dónde donar y cuáles son los requisitos

El Centro Regional de Hemoterapia realizará este martes 3 de noviembre una colecta de sangre en San Ramón de la Nueva Orán, destinada a donantes de todos los grupos y factores sanguíneos.

La actividad se desarrollará de 7:30 a 13, en el móvil de donación que estará ubicado en el acceso principal del hospital San Vicente de Paul.

Desde el Ministerio de Salud Pública recordaron que los interesados deben concurrir con su documento de identidad, sin estar en ayunas y habiéndose hidratado adecuadamente.

Quiénes pueden donar sangre

Pueden participar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que no presenten antecedentes de enfermedades que puedan representar riesgos para el donante o receptor.

No podrán donar las personas embarazadas o en período de lactancia, ni quienes se hayan realizado tatuajes, piercings, cirugías, endoscopías o colonoscopías durante los últimos seis meses.

Quienes hayan tenido dengue deberán esperar tres meses para donar, mientras que en casos de dengue hemorrágico el plazo es de seis meses.

Las personas que hayan tomado antibióticos deberán esperar siete días desde la última dosis.

También habrá inscripción para donar médula ósea

Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información y registrará a potenciales donantes de médula ósea.

La inscripción incluye la donación de una unidad de sangre para realizar los estudios genéticos necesarios e incorporar a los voluntarios al registro nacional.

La donación de médula ósea permite ayudar a pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma y otras afecciones de la sangre.

Desde Salud Pública destacaron la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales para garantizar la disponibilidad de sangre en los hospitales.