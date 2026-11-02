Confirmaron un nuevo caso de síndrome urémico hemolítico en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 41, comprendida entre el 11 y el 17 de octubre.

Se notificó el segundo caso de síndrome urémico hemolítico (SUH) en la provincia, en lo que va del año.

Se trata de una paciente de sexo femenino, de 2 años de edad, que reside en La Merced.

La primera consulta en el sistema de salud fue el 11 de octubre, siendo internada posteriormente en el hospital Materno Infantil, donde recibió el alta médica el 23 de octubre. Actualmente continúa bajo seguimiento y control del equipo de salud.

Presentó síntomas tales como vómito, diarrea, deshidratación, palidez cutánea, edema, trombocitopenia y anemia.

El diagnóstico fue confirmado por laboratorio, tras el envío de muestras al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas.

El primer caso notificado de la enfermedad ocurrió el 3 de abril, tratándose de una niña de 1 año residente en Guachipas. Esta paciente ya recibió el alta médica.

El SUH es una enfermedad grave, pero prevenible. Se transmite por alimentos contaminados por varias cepas de la bacteria escherichia coli, que produce una toxina que suele encontrarse en la materia fecal de animales y humanos.

Los alimentos que pueden portar la bacteria son: carne, frutas y hortalizas crudas y lácteos. También, otras preparaciones como arrollado de carne y salame.

Esta patología afecta principalmente a niños menores de 5 años, adolescentes, ancianos y personas inmunodeprimidas. Además, es la principal causa de insuficiencia renal aguda en lactantes y niños y la segunda de insuficiencia renal crónica en la población argentina.

El síndrome urémico hemolítico se manifiesta principalmente con diarrea, vómito y dolor abdominal.

En casos más severos, puede manifestarse con fiebre, heces fétidas y con sangre, irritabilidad, debilidad y letargo, escasa orina, palidez, distensión abdominal, hematomas, hemorragias subcutáneas, convulsiones y piel amarillenta.

Ante la presencia de estos síntomas en menores de cinco años, se recomienda la consulta inmediata con un médico.