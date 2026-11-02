Simulacro de sismo en Salta: evacuarán escuelas de la zona sudeste este lunes

La Municipalidad de Salta realizará este lunes 2 de noviembre un simulacro simultáneo de sismo en diez escuelas de la zona sudeste de la ciudad, con el objetivo de preparar a estudiantes, docentes y personal educativo ante posibles emergencias.

El operativo se desarrollará durante la mañana e involucrará a miles de alumnos y docentes, quienes participarán de ejercicios prácticos de evacuación y respuesta rápida frente a un supuesto movimiento sísmico.

En qué barrios se realizará el simulacro

Según informó la Municipalidad, las actividades se desarrollarán en establecimientos educativos ubicados en los barrios Norte Grande, San Alfonso, San Ignacio, Solidaridad, Santa Cecilia, Boulogne Sur Mer, San Francisco Solano, Convivencia, Libertad y El Círculo VI.

La práctica contemplará una hipótesis de sismo con incidentes asociados, para evaluar los protocolos de seguridad y la coordinación de los distintos organismos de emergencia.

Participarán bomberos, policías y equipos de salud

El despliegue contará con la intervención del Sistema de Emergencias 911, SAMEC, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, agentes de Tránsito y equipos especializados de rescate.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Benito funcionará como base de operaciones del comité de emergencia, desde donde se coordinarán las tareas y se realizará el seguimiento de los ejercicios.

Además, será el único punto habilitado para la cobertura periodística, con el fin de evitar interferencias en el trabajo de los equipos de emergencia.

Piden tranquilidad a los vecinos

Desde el municipio solicitaron a los vecinos de la zona sudeste mantener la calma y respetar las indicaciones de los agentes durante el desarrollo de las actividades.

La presencia de vehículos de emergencia y los movimientos de evacuación formarán parte de un ejercicio preventivo y no responderán a un sismo real.

El objetivo es fortalecer la preparación de las comunidades educativas y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.