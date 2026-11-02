Turnos por WhatsApp en el Hospital del Milagro: reciben 900 pedidos, pero no alcanza

El Hospital Señor del Milagro comenzó noviembre con una nueva modalidad para solicitar turnos de especialidades médicas, pero el cambio también dejó al descubierto las dificultades para responder a la elevada demanda de pacientes.

En Pelo & Barba, por Aries, Romina Barrios, jefa del Programa de Gestión de Pacientes, reveló que el establecimiento recibe alrededor de 900 solicitudes de turnos y reconoció que la disponibilidad de consultas resulta insuficiente.

“Nosotros no tenemos tanta oferta, no tenemos tantas cosas para ofrecer”, expresó al explicar por qué decidieron concentrar las solicitudes por WhatsApp en un solo día de la semana.

Los adultos mayores podrán recibir atención especial

Barrios reconoció que la implementación del sistema digital representa una dificultad para muchos adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología.

Explicó que durante los últimos meses recomendaron a los pacientes solicitar ayuda a hijos u otros familiares, aunque aclaró que existen excepciones.

“Si son muy grandes, no tienen a nadie, nosotros resolvemos esa inquietud desde el programa, los atendemos”, aseguró.

También señaló que las personas con discapacidad continúan teniendo atención prioritaria dentro de la institución.

Cuándo pedir turnos y cuánto demora la respuesta

Los turnos para especialidades médicas deberán solicitarse por WhatsApp al 387 458 3032, exclusivamente los lunes, de 9 a 11. Durante ese horario, personal del hospital recibirá los mensajes para luego procesar las solicitudes y asignar los turnos según la disponibilidad. La demora estimada es de hasta 72 horas.

Barrios pidió paciencia y explicó que se procura otorgar uno o dos turnos por paciente, para distribuir la disponibilidad entre quienes necesitan atención.

Además, remarcó que se solicitan derivaciones médicas para acceder a determinadas especialidades.

Clínica médica seguirá teniendo una ventanilla

La funcionaria aclaró que el hospital mantiene una ventanilla de clínica médica, un dato importante para quienes necesitan una primera evaluación.

Explicó que, ante síntomas o molestias, el paciente debe consultar inicialmente con un médico clínico, que determinará si corresponde derivarlo a neurología, cardiología u otra especialidad.

Qué ocurre con los pacientes derivados del interior

Barrios también explicó que los pacientes del interior provincial cuentan con un mecanismo de coordinación entre hospitales.

Cuando una persona necesita estudios o continuar un tratamiento en otro establecimiento, los equipos sanitarios pueden comunicarse directamente para organizar la atención.

“Nosotros nos comunicamos de hospital a hospital. Eso siempre se hizo”, señaló.

Finalmente, indicó que para tramitar turnos por WhatsApp se solicita documentación personal que permita verificar los datos del paciente, pero no información bancaria ni pagos.