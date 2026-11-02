La Casa Rosada minimiza el guiño electoral de Cristina Kirchner

Tras las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en las que dejó abierta la puerta a competir por la Presidencia en 2027 si logra revertir su inhabilitación judicial, el Gobierno adoptó una postura de total prescindencia y atribuyó el anuncio a una disputa de poder dentro del propio peronismo.

Desde Balcarce 50 remarcaron que la posible candidatura de la exmandataria no altera la estrategia oficial, alineados con el discurso de Javier Milei de que el adversario a vencer es el propio modelo económico e histórico del espacio opositor, independientemente de los nombres propios que figuren en las futuras boletas.

Si bien en el seno del oficialismo conviven diferentes lecturas sobre las reales posibilidades jurídicas de la exjefa de Estado —quien apuesta a una revisión internacional de su condena en la causa Vialidad—, predomina la interpretación de que el mensaje busca tensionar la interna entre La Cámpora, el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el massismo.

No obstante, este escenario de fragmentación opositora choca con las propias dificultades parlamentarias que enfrenta la Casa Rosada para avanzar con la suspensión de las PASO, una herramienta clave con la que el Ejecutivo buscaba evitar que el peronismo resolviera sus disputas bajo una misma estructura electoral.

(Con información de TN)