Sergio Massa se reunió con el creador del “Ejército de Lula”

Con la mira puesta en la contienda presidencial de 2027 y en medio de las disputas internas que atraviesan al peronismo, el exministro de Economía Sergio Massa comenzó a mover sus fichas estratégicas al mantener un encuentro clave con el diputado brasileño André Janones, célebre por haber ideado el masivo dispositivo de movilización digital conocido como el “Ejército de Lula”.

La reunión, que contó además con la participación de los destacados publicistas Rafael Marroquim y Chico Kertesz —arquitectos de la comunicación del actual mandatario brasileño—, marca un claro intento del referente del Frente Renovador por robustecer su estructura de cara a las próximas elecciones nacionales.

La llegada a la Argentina de los cerebros comunicacionales que articularon millones de seguidores en plataformas de mensajería durante la campaña en el vecino país anticipa la búsqueda de nuevas herramientas de alto impacto para disputar el liderazgo opositor, un terreno donde también tallan figuras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Mientras define sus pasos para volver a competir por la Casa Rosada, el espacio massista apuesta por profesionalizar la contienda en el plano digital y disputar el pulso político con una estrategia moderna y probada en la región.

(Con información de Perfil)