Se agota el tiempo parlamentario sin acuerdos para el Presupuesto ni las PASO

A un mes de la clausura de las sesiones ordinarias, el Gobierno afronta un escenario de máxima tensión en el Congreso al no lograr destrabar los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 y la suspensión de las primarias.

Con el calendario parlamentario condicionado por las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos y la inminente visita del papa León XIV, el oficialismo dispone apenas de un par de semanas efectivas de noviembre para encauzar negociaciones que, hasta el momento, se empantanan ante las fuertes demandas de fondos de los gobernadores aliados y los reclamos presupuestarios del PRO y la UCR.

La resistencia de los bloques dialoguistas, que exigen mayores partidas para universidades, recomposiciones en coparticipación y modificaciones en materia fiscal, dejó en evidencia el desgaste de las alianzas legislativas de la Casa Rosada.

Mientras el jefe de Gabinete intenta limar asperezas sin margen fiscal, en el Senado la reforma política naufraga ante la falta de consenso y la resistencia compacta del peronismo. Con este panorama cuesta arriba, la administración libertaria se encamina a definir el futuro económico e institucional del próximo año en un tramo final de puro vértigo político.

(Con información de Página12)