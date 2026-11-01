La Roma de los argentinos le dio vida a Manchester United. Además con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal y Bayern Múnich derrotó al Atlético de Madrid y estiró su invicto en la competencia.
Gimnasia y Tiro cayó ante Quilmes y enfrentará a Ferro en los playoffs
Deportes01/11/2026Alfredo Burgos
El Albo perdió 1 a 0 en el Gigante del Norte, finalizó octavo en la Zona B y deberá disputar los octavos de final del Reducido en condición de visitante.
Gimnasia y Tiro cayó por 1-0 ante Quilmes este domingo, en el estadio del Albo, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Juan Aimale convirtió el único gol del encuentro a los 9 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, el equipo salteño finalizó en la octava posición de la Zona B y enfrentará a Ferro en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.
La próxima instancia se disputará a partido único en Caballito, donde Ferro contará con ventaja deportiva. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro deberá ganar para avanzar a los cuartos de final.
A partir de esa instancia, las eliminatorias se jugarán en partidos de ida y vuelta.
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El “Merengue” anunció la decisión en un comunicado, aunque avisó que la última palabra la tendrá la Asamblea General que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre. Allí se aprobará o no la inclusión del extenista en el organigrama dirigencial.
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El Albo retoma los entrenamientos después de la pausa y comienza a preparar el cruce de octavos de final de la Primera Nacional frente a Ferro Carril Oeste. El partido se jugará en Caballito, entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.
La dirigencia antoniana solicitó a la Policía de Salta autorización para elevar la capacidad del estadio de 4.800 a 8.000 espectadores. El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, analiza el pedido y crecen las expectativas de que finalmente puedan ingresar alrededor de 6.000 hinchas el próximo domingo.
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