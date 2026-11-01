Gimnasia y Tiro cayó ante Quilmes y enfrentará a Ferro en los playoffs

El Albo perdió 1 a 0 en el Gigante del Norte, finalizó octavo en la Zona B y deberá disputar los octavos de final del Reducido en condición de visitante.
Deportes01/11/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

Mexico (53).jpg
Fotos: Gentileza Pablo Yapura

Gimnasia y Tiro cayó por 1-0 ante Quilmes este domingo, en el estadio del Albo, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Juan Aimale convirtió el único gol del encuentro a los 9 minutos del primer tiempo.

Mexico (52).jpg

Con este resultado, el equipo salteño finalizó en la octava posición de la Zona B y enfrentará a Ferro en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Mexico (51).jpg

La próxima instancia se disputará a partido único en Caballito, donde Ferro contará con ventaja deportiva. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro deberá ganar para avanzar a los cuartos de final.

A partir de esa instancia, las eliminatorias se jugarán en partidos de ida y vuelta.

Te puede interesar
image

El blooper de Balerdi opacó el gol de Soulé

Deportes04/11/2026
La Roma de los argentinos le dio vida a Manchester United. Además con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal y Bayern Múnich derrotó al Atlético de Madrid y estiró su invicto en la competencia.
Gimnasia y tiro Aries (5).jpg

Gimnasia y Tiro vuelve al trabajo con la mira puesta en el Reducido

Javier Aparicio
Deportes04/11/2026
El Albo retoma los entrenamientos después de la pausa y comienza a preparar el cruce de octavos de final de la Primera Nacional frente a Ferro Carril Oeste. El partido se jugará en Caballito, entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail