Gimnasia y Tiro cayó ante Quilmes y enfrentará a Ferro en los playoffs

Fotos: Gentileza Pablo Yapura

Gimnasia y Tiro cayó por 1-0 ante Quilmes este domingo, en el estadio del Albo, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Juan Aimale convirtió el único gol del encuentro a los 9 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo salteño finalizó en la octava posición de la Zona B y enfrentará a Ferro en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

La próxima instancia se disputará a partido único en Caballito, donde Ferro contará con ventaja deportiva. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro deberá ganar para avanzar a los cuartos de final.

A partir de esa instancia, las eliminatorias se jugarán en partidos de ida y vuelta.