La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón provisorio rumbo a 2027

De cara al trascendental proceso electoral que consagrará al próximo presidente y renovará parcialmente el Congreso, la Cámara Nacional Electoral (CNE) oficializó la habilitación del padrón electoral provisorio. Desde este momento y hasta el próximo lunes 30 de noviembre, la ciudadanía tendrá la oportunidad de verificar de forma digital sus datos personales, comprobar su correcta inscripción en los registros y realizar las gestiones necesarias para corregir posibles errores u omisiones de cara a las urnas.

Esta etapa inicial, de carácter gratuito y accesible a través del sitio web oficial de la Justicia Electoral, permite corroborar los datos básicos de identificación, así como el circuito y la sección electoral asignados, a la espera de que el padrón definitivo revele los establecimientos y mesas de votación.

El organismo hizo especial hincapié en que los jóvenes que sufragarán por primera vez al cumplir los 16 años constaten su inclusión en la nómina, un paso fundamental para garantizar que ningún elector quede excluido del derecho al sufragio en los comicios que marcarán el escenario político nacional.

(Con información de Infobae)